(ANSA) – NAPOLI, 30 GEN – Con un vertice allargato a tutte le componenti in campo per l’organizzazione delle Universiadi 2019 in Campania ha preso il via la visita del Comitato della Summer Universiade (Csu) della Fisu, la federazione internazionale degli sport universitari: due giorni di aggiornamento per fare il punto sullo stato dei lavori in vista dell’evento sportivo in programma a Napoli e in tutta la regione Campania dal 3 al 14 luglio prossimi. I lavori sono stati introdotti dal commissario straordinario per le Universiadi Gianluca Basile, dal general coordinator del comitato organizzatore, Adam Sotiriadis e da quello del Cusi Lorenzo Lentini alla presenza del presidente del Csu LeonzßEder. Basile ha sottolineato come l’Universiade sia un’occasione importante per la Regione Campania e per tutta l’Italia. “La squadra sta crescendo – ha detto – e continuerà a crescere. Stiamo lavorando per recuperare il tempo perso e risolvere le questioni pubbliche che, inevitabilmente, rendono i processi più lunghi e complicati”.