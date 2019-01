(ANSA) – ROMA, 30 GEN – “Il calcio italiano ha svoltato. E’ partita una riforma epocale che ristruttura il sistema grazie al presidente, Gabriele Gravina, e alla iniziativa portata avanti e sostenuta costantemente dalla Lega serie B”. Così il n.1 della Lega cadetta, Mauro Balata, commenta all’Ansa la riforma approvata dal consiglio della Figc. “Sono assolutamente soddisfatto – afferma – perché abbiano ottenuto la riforma degli articoli 49 e 50 delle Noif con una previsione di format dei campionati di serie A e B con un numero di società non inferiore a 18, che era quello che volevamo come prima istanza. Inoltre abbiamo ottenuto il blocco totale dei ripescaggi, con una unica possibilità di eventuale reintegrazione dell’organico della serie B attraverso lo scorrimento di classifica. Sono i due punti – conclude – che avevamo posto come pregiudiziale per far passare la riforma in consiglio federale”.