(ANSA) – ROMA, 30 GEN – Obereggen si conferma una delle capitali dello snowboard nazionale. In febbraio i big italiani e internazionali farà tappa nel cuore del comprensorio altoatesino del Latemar con le stazioni trentine di Pampeago e Predazzo. Gran apertura domenica 3 febbraio col ‘King of Obereggen’, l’evento che decreterà il Re e la Regina dello snowpark altoatesino tra i più conosciuti a livello italiano ed internazionale. In mattinata si svolgerà la gara principale, ad iscrizione gratuita, nella modalità Slopestyle: in palio uno skipass stagionale Obereggen-Val di Fiemme 2019/20 e numerosi premi in materiale tecnico offerti da Nitro Snowboards. ”L’iscrizione alla gara sarà gratuita – spiega Stefano Tonini, dell’associazione ASV Skateboardproject-Bolzano – nostro auspicio è che ognuno possa trascorrere una giornata di puro snowboard e competizione in allegria con gli amici”. In concomitanza con il King of Obereggen si svolgerà la tappa del Southyrol Slopestyle Tour (sci freestyle) valido per il Slopestyle Cup Alto Adige