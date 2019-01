(ANSA) – ROMA, 30 GEN – “Non c’è nessun pericolo per il governo, non rischia assolutamente. Passo le mie giornate lavorando, non elucubrando sui forse”. Lo dice Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti che alla Camera gli chiedono le possibili conseguenze della decisione della Giunta per le Immunità del Senato sulla vicenda della nave Diciotti, e sulla possibilità che i senatori M5s votino a favore dell’autorizzazione al processo a suo carico.