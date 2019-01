(ANSA) – ROMA, 30 GEN – Confida nel voto del M5s in Senato? “Non solo” del M5s, ma “dell’intero Senato, perché qui non è in discussione un reato ma il fatto che un governo possa esercitare i poteri che gli italiani gli conferiscono. Lo abbiamo fatto nell’interesse pubblico, sì o no? I senatori voteranno. Salvini lo ha fatto per preminente interesse pubblico e per la difesa nazionale? La risposta mi sembra molto chiara, semplice”. Così il vicepremier Matteo Salvini risponde ai giornalisti a Montecitorio. “Non sono pagato per i se, i forse, i ma”, replica a chi lo incalza sul voto del M5s.