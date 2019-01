(ANSA) – MILANO, 30 GEN – In via Padova a Milano sono comparse sui muri scritte offensive nei confronti degli alpini e contro l’adunata nazionale del corpo che si terrà a maggio in città. “Gli alpini stuprano e molestano, no al raduno” è la frase riportata con della vernice rossa. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha condannato in un tweet, l’episodio. “Gli Alpini non si toccano! Le scritte vergognose comparse oggi in via Padova non solo offendono il corpo militare delle penne nere, ma sono un oltraggio a tutta la città – ha scritto -. I milanesi aspettano l’Adunata del Centenario con grande gioia: Milano è la casa degli Alpini”.