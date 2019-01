(ANSA) – ROMA, 30 GEN – “Cosa chiediamo al governo nella riforma dello sport? La nostra federazione sul piano dei numeri e della politica di socializzazione tanto cara a questo governo ha dimostrato costantemente impegno e investimenti importanti, il nostro è un mondo che rappresenta il riferimento principe per stabilire la distribuzione delle risorse”. È quanto sostiene il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, interpellato sulla riforma dello sport che sarà presentata domani dal governo all’Acquacetosa. “Noi – rileva Gravina a margine del consiglio federale di oggi – versiamo oltre un miliardo di gettito fiscale, è un mondo che produce e mette a disposizione al mondo dello sport tutte le sue energie. Nonostante ciò i nostri contributi sono scesi a 30 milioni. Lo abbiamo subito, ma riteniamo che il calcio debba cominciare a rivendicare un ruolo da protagonista, ne ha tutto il diritto. E abbiamo anche il diritto di pretendere rispetto in termini di dignità, non possiamo essere sempre additati come lo sport più ricco”.