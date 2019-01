CARACAS – Da alcuni anni a questa parte, i Guaros de Lara sono diventati una realtà non solo nel torneo locale, ma anche oltre i confini venezuelani. Nelle stagioni 2016 e 2017 hanno messo in bacheca due titoli della prestigiosa Liga de Las Américas. Nel 2018, la loro corsa si é fermata in semifinale.

Quest’anno si presenteranno con il dente avvelenato e con tanta voglia di mettere il terzo trofeo nel loro palmares.

“L’anno scorso abbiamo salutato il torneo anzitempo. Nello sport si vince e si perde, ma la cosa più bella è che sempre hai la possibilità di rifarti. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma sento che siamo sulla strada giusta. Questa situazione genera in me tanta illusione e mi tiene motivato per regalare un nuovo trofeo al nostro club e al Venezuela” ha dichiarato il capitano della franchigia barquisimetana, Heissler Guillent.

I Guaros de Lara sono stato inseriti nel Girone D insieme a i Leones de Ponce (Porto Rico), Capitanes de Arecibo (Porto Rico) e Universitarios (Panamá). Questo raggruppamento scenderà in campo tra l’8 e 10 febbraio nella città di Ponce.

“Fino ad ora la preparazione é stata ottima. I coach, cercano di tirare fuori il meglio di noi, con allenamenti molto intensi. Grazie a Dio, c’è un ottimo feeling nel nostro gruppo. C’è tanta voglia di fare bene sin dal primo turno” spiega il playmaker che nell’edizione 2018 ha avuto una media di 18.4 punti e 5 assist in sei gare disputate.

Per affrontare nel migliore dei modi la Liga de Las Américas i Guaros si sono rinforzati con l’ala piccola Aaron Harper, il pívot Justin Williams, l’ala piccola Rodney Green e l’ala grande Ariel Eslava. I primi tre già conoscono il modo di lavorare del coach argentino Fernando Duró. I quattro nuovi innesti si sono amalgamati alla perfezione al gruppo.

“I nostri giocatori stranieri sono dei veterani con tanta esperienza a livello internazionale. Penso che non avremo problemi al momento di costruire ed imporre il nostro gioco. Abbiamo dato loro il nostro benvenuto, cercando di farli sentire comodi. Come abbiamo dimostrato in anni precedenti l’unione é la forza di questo gruppo”.

Nella Liga de Las Américas si sono già concluse le ostilità nel girone A dove c’erano CA Paulistano (Brasile), Atenas (Argentina), Malvin (Uruguay) e Titanes de Barranquilla (Colombia). Le prime due si sono già qualificate per la fase successiva del torneo.

Durante il fine settimana anche il girone B ha emesso i suoi verdetti con Franca BC e Capitanes de la Ciudad de México qualificate alla fase successiva. Mentre questo weekend nella città di Valdivia, in Cile si decideranno le sorti del gruppo C dove sono inseriti CD Las Ánimas (Cile), San Lorenzo (Argentina), Mogi das Cruces (Brasile) e San Martín (Argentina).

