(ANSA) – FIRENZE, 30 GEN – Sono in atto forti nevicate sulle zone centrali della Toscana in particolare sulla provincia di Siena e nelle zone interne delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa a quote di bassa collina. Lo comunica in una nota la Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana. Attualmente la situazione della viabilità è particolarmente critica tra Siena e Grosseto: in vari tratti la strada è bloccata in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Siena e Casal di Pari (Grosseto). Le ultime previsioni meteo indicano come la parte più attiva della perturbazione tenda lentamente a spostarsi verso nord. Nelle prossime ore quindi le precipitazioni dovrebbero gradualmente attenuarsi sulle zone centro-meridionali, dove tuttavia saranno ancora possibili locali rovesci. Sulle zone settentrionali (province di Firenze-Prato-Pistoia) e Arezzo c’è possibilità di precipitazioni fino a serata con quota neve intorno a 200-300 metri.