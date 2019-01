(ANSA) – BOLOGNA, 30 GEN – Il meglio della pallavolo italiana e internazionale maschile, sarà di scena a Bologna il 9 e 10 febbraio. All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) si disputeranno le Dal Monte Final Four di Coppa Italia. A contendersi il trofeo, saranno le prime quattro classificate della Superlega e stelle del panorama pallavolistico del calibro di Zaytsev, Bruno, Giannelli e Juantorena. Sabato 9, alle 15.30, la prima semifinale tra Sir Safety Conad Perugia e Azimut Leo Shoes Modena, alle 18 la seconda tra Itas Trentino e Cucina Lube Civitanova, mentre la finalissima sarà disputata domenica 10 alle 18, con il preambolo, alle 14.30 della finale di A2 tra Olimpia Bergamo e Gas Sales Piacenza. Le gare saranno trasmesse in diretta da Rai Sport. L’Unipol Arena si preannuncia già tutta esaurita per domenica, mentre restano un centinaio di biglietti per le semifinali.