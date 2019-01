CARACAS – In Italia c’é la famosa zona Cesarini, in Venezuela c’é una squadra che sta facendo di tutto per ribattezzare questa nota espressione calcistica. Stiamo parlando del Deportivo La Guaira che negli ultimi 7 mesi é diventato un vero mattatore negli sgoccioli delle gare. Ieri, nello stadio Garcilaso de La vega l’ennesima prodezza.

Quando tutto sembrava perso per il Deportivo La Guaira é arrivata la zampata di Balza al 94esimo per stravolgere la storia. A Cusco, in Perù, il Real Garcilaso dominava la partita per 2-0 grazie alle reti di Reimond Manco (15’) e Hermán Rengifo (68’). Con questo punteggio la formazione inca si qualificava per la seconda fase dei playoff della Coppa Libertadores. Ma, nei minuti finali, frutto di un pessimo controllo del difensore del Real, ne approfitta Balza per rubare la palla e trafiggere il portiere degli incas. Gli arancioni si qualificano grazie all’1-0 dell’andata.

Nello stadio Inca Garcilaso de la Vega di Cusco la nostra collettività é stata rappresentata da Vicente Suanno (partito titolare con la fascia da capitano, espulso per somma d’ammonizioni al 70’), Francisco La Mantía (entrato al 72esimo al posto di Jesús Lugo) e Sandro Notaroberto (entrato all’81esimo al posto di Luis Carlos Cabezas).

Nel prossimo turno, i ragazzi di Daniel Farías dovranno vedersela con i colombiani dell’Atlético Nacional. La gara d’andata é in programma per il 7 febbraio nello stadio Olímpico della UCV, mentre il ritorno si disputerà il 14 sul campo del Atanasio Girardot di Medellín.

Il tabellino

REAL GARCILASO-DEPORTIVO LA GUAIRA 2-1 (globale 2-2, DLG avanza per i gol in trasferta)

Reti: Reimond Manco (15’), Hernán Rengifo (68’) –RGA; José Balza (90+4’) –DLG.

Real Garcilaso (2): Ricardo Farro; Wadid Arismendi, Minzum Quina, Andrés Robles, Alexis Cossio; Reimond Manco (Jean Archimbaud, 81’), Pablo Míguez, Alfredo Ramúa (Gustavo Dulanto, 88’); Cristian Souza, Alexander Lecaros (Hernán Rengifo, 46’), Danilo Carando. CT: Héctor Tapia.

Deportivo La Guaira (1): Mario Santilli; José Velásquez, Diego Luna, Edwin Peraza, Yohan Cumana; Arles Flores (Kendrys Silva, 53’), Vicente Suanno; Juan Carlos Azocar, Jesús Lugo (Francisco La Mantía, 72’); José Balza, Luis Carlos Cabezas (Sandro Notaroberto, 81’). CT: Daniel Farías.

Note: ammoniti: Reimond Manco (44’) –RGA; Arles Flores (30’), Vicente Suanno (63’, 70’), José Velásquez (66’), Kendrys Silva (90+1’), José Balza (90+5’) –DLG. Espulsi: Danilo Carando (37’) –RGA; Vicente Suanno (70’) –DLG. La gara si é disputata nello stadio Inca Garcilaso de la Vega di Cusco, Perú. Arbitro: Mauro Vigliano (Argentina).

(di Fioravante De Simone)