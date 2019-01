(ANSA) – CARACAS, 30 GEN – Il leader dell’opposizione venezuelana Juan Guaidò ha riferito di aver parlato al telefono oggi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e di averlo ringraziato durante il colloquio per il suo sostegno alla democrazia venezuelana e per il riconoscimento della sua presidenza ad interim. “Ringrazio per la chiamata il Presidente Trump, che ha ribadito il pieno sostegno al nostro lavoro democratico, l’impegno per gli aiuti umanitari e il riconoscimento da parte della sua amministrazione alla nostra presidenza”, ha twittato Guaidó.