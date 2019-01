(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 30 GEN – Il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic è stato sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metacarpo della mano sinistra, riportata nella sfida di lunedì scorso con il Genoa. L’operazione, eseguita dal dottor Luca Delcroix, al Cto dell’azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, è perfettamente riuscita e il calciatore potrà riprendere a giocare grazie all’ausilio di un tutore. Ancora da capire se il tecnico Beppe Iachini lo schiererà dal primo minuto sabato nello scontro diretto in programma al ‘Castellani’ contro il Chievo. Intanto Samuel Mraz è stato ceduto in prestito al Crotone. L’attaccante slovacco avrà la possibilità di giocare e fare esperienza nel campionato di serie B. Luca Bittante è invece stato ceduto al Cosenza a titolo definitivo.