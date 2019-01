(ANSA) – MILANO, 30 GEN – ”Questa può essere la partita giusta per voltare pagina. Vincere ci darebbe tantissimo, perché significa restare in una competizione e giocarti una semifinale”. Così il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara di Coppa Italia con la Lazio. ”Sarà una partita particolarmente importante, la soluzione per superare gli ostacoli è essere l’Inter – ha proseguito -. E il pubblico ci può dare una spinta, sarà fondamentale perché i tifosi sanno benissimo darci supporto. Cedric? Difficile possa partire titolare, ma potrà darci una mano, ha fisico e buoni piedi”. ”La squalifica di Politano? Era al massimo del dispiacere, gli è partita una parolina e le regole sono queste, anche se il fallo lo aveva ricevuto. Ma non faremo ricorso”, ha concluso Spalletti.