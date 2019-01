(ANSA) – ROMA, 30 GEN – “I risultati parziali di ogni candidato sono nell’ordine: Zingaretti 47,95, Martina 36,53%, Giachetti 11,23 %, Boccia 2,91%, Saladino 0,71%, Corallo 0,67%”. Lo annuncia in una nota Gianni Dal Moro, presidente della Commissione Congresso del Pd riferendo il risultato del voto degli iscritti nei circoli. “L’affluenza sulla platea degli aventi diritto – ha detto Dal Moro – è stata del 50,43% % pari a circa 190.000 votanti”. Si tratta, ha spiegato Dal Moro, “di risultati ufficiosi resi noti dalle Commissioni provinciali per il Congresso”. “I dati sono ufficiosi perché attendiamo risposta ai ricorsi presentati alle commissioni provinciali e regionali per il Congresso” conclude Dal Moro. I risultati ufficiali definitivi saranno annunciati domenica 3 febbraio alla Convenzione che si terrà a Roma.