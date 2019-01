ROMA. – “Servirà una grande Lazio, ma soprattutto una buona dose di personalità. Per il momento dobbiamo lasciarci alle spalle il campionato e pensare alla Coppa Italia, un trofeo a cui teniamo molto. Servirà una grande prova di personalità a Milano”.

Simone Inzaghi carica la sua Lazio per la sfida a San Siro contro l’Inter nel turno unico dei quarti di finale di Coppa Italia. Una vittoria e sarà semifinale: “Abbiamo visto che tutte le squadre tengono alla Coppa Italia – ha specificato il tecnico biancoceleste sul canale ufficiale del club -. Abbiamo visto una grande partita tra Milan e Napoli: Inter e Lazio, di conseguenza, avranno grande voglia di affrontare i rossoneri in semifinale”.

Una Lazio che arriva alla trasferta milanese reduce da due ko con Napoli e Juventus in campionato: “Con le squadre di vertice quest’anno stiamo faticando – ammette il tecnico – si tratta solo di un momento, in passato abbiamo fatto sempre ottime partite con le cosiddette big, portando a casa anche un trofeo importante. La squadra arriva all’impegno con l’Inter dopo una sconfitta immeritata con la Juventus”.

In attesa di un regale dal mercato (si tratta Romulo del Genoa: “Forse qualcuno arriverà – rivela Inzaghi – la fascia destra è la zona di campo che necessita di più. Io quello che posso fare è incidere sui giocatori che ho a disposizione”), tornerà a disposizione Marusic dopo la squalifica: “Ci servirà una grande partita perché l’Inter è un’ottima squadra ben allenata da Spalletti – conclude Inzaghi alla Rai – I nerazzurri sanno giocare a tre, ma possono scendere in campo anche con la difesa a quattro: ci giocheremo al meglio la partita di domani, abbiamo rispetto per l’inter ma proveremo a mettere in campo la nostra personalità”.

er il resto, confermato il 3-5-2 con Immobile e Caicedo in avanti, spazio anche a Milinkovic (squalificato con il Frosinone), oltre a Berisha e Durmisi a centrocampo.