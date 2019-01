ROMA. – Sette senatori del M5s, quattro della Lega e quattro di Forza Italia (compreso il presidente Maurizio Gasparri) e altrettanti del Pd. Più un componente di Leu per il quale siede l’ex magistrato Pietro Grasso e uno per Fratelli d’Italia. Più l’ex M5s, ora al Misto, Gregorio De Falco e il senatore delle Autonomie Meinhard Durnwalder.

Sono in tutto 23 i senatori che siedono in Giunta per le immunità, l’organismo chiamato ad esaminare la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Matteo Salvini nella sua qualità di Ministro dell’interno, per il reati di abuso di potere e sequestro di persona aggravato per aver impedito a 177 migranti di scendere dalla nave Diciotti.

Uno schieramento che allo stato potrebbe assicurare solo otto voti sicuri a favore di Salvini: quelli della Lega, quelli di Fi (che tuttavia saranno solo 3 perché il presidente di prassi non vota) e quello di Fratelli d’Italia. Gli altri voti, allo stato, sono tutti ancora da verificare: non solo quelli del M5s ma anche quelli dell’Autonomista Durnwalder che in occasione della fiducia al governo si è astenuto e quelli dell’ex 5 Stelle De Falco e dell’ex presidente del Senato Grasso, entrambi propensi per il Si ma che dicono di voler attendere la difesa per decidere.

Se il M5s decidesse in blocco di negare l’autorizzazione il ministro si salverebbe: con 15 voti su 23 l’autorizzazione sarebbe negata. Sempre che in Aula, dove in ogni caso la deliberazione verrà calendarizzata, non venga presentata una proposta alternativa a quella deliberata in Giunta. Proprio questa eventualità, secondo alcuni osservatori, potrebbe rappresentare l’escamotage per consentire ai 5 Stelle di salvare il ministro e il governo senza tradire il loro dettame in materia di autorizzazione a procedere.

Il Movimento, questa è la tesi, potrebbe votare formalmente a favore dell’autorizzazione a procedere in Giunta e ribaltare il giudizio in Aula dove il voto sarà più ‘politico’ e soprattutto dove l’annunciata memoria sulla corresponsabilità dell’esecutivo in materia di politica migratoria potrà essere fatta valere con molto più agio rispetto alla Giunta.

I tempi sono comunque stretti: entro una settimana il ministro sarà ascoltato in Giunta ed entro il 23 febbraio l’organismo si pronuncerà con un voto.

