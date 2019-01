CARACAS – Inizia con un pareggio 1-1 con l’Uruguay, il cammino della Vinotinto nell’esagonale finale del Sudamericano Under 20.

Lo stadio El Teniente della città di Rancagua ha fatto da cornice ad un match molto combattuto. La nazionale venezuelana ha sbloccato il risultato al 10′ grazie ad un guizzo vincente di Christian Mokoun. Lo juventino ha sfruttato al meglio un assist di Samuel Sosa.

La squadra venezuelana ha avuto un’altra chance sui piedi di Sosa che dopo un fraseggio con Bonilla e Paredes non riesce a sfruttare al meglio. La occasioni per la celeste portano la firma di Pablo García e l’italo-uruguaiano Nicolás Schiappacasse. Si va al riposo sul’1-0 per i creoli.

Nella ripresa, i charrúas hanno continuato a creare azioni di pericolo sotto la porta di Olses. Prima del gol c’erano state occasioni per Bruno Méndes e Schiappacasse. Al 77esimo, l’Uruguay trova il gol del pari con una zampata di Nicolás Acevedo che non ha lasciato scampo al portiere vinotinto.

Con questo risultato, la nazionale venezuelana allunga la sua scia positiva, a livello di Under 20, contro l’Uruguay: 4 vittorie e 4 pareggi. La striscia vincente é iniziata nel 2007.

Nelle altre gare del girone Brasile e Colombia hanno pareggiato 0-0 e l’Ecuador ha battuto per 2-1 l’Argentina. La Vinotinto tornerà in campo venerdì, alle 21:10, per sfidare la canarinha.

Il tabellino

Venezuela-Uruguay 1-1

Reti: 1-0, min.9, Christian Makoun. 1-1, min.77, Nicolás Acevedo.

Venezuela (1): Carlos Olses; Pablo Bonilla, Ignacio Anzola, Christian Makoun, Miguel Navarro; Rommell Ibarra Jorge Yriarte (Luis Chiquillo, min.87), Cristian Cásseres; Jesús Vargas (Jorge Echeverría, min.76), Samuel Sosa y Júnior Paredes (Santiago Herrera, min.89). Seleccionador nacional: Rafael Dudamel.

Uruguay (1): Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Edgar Elizalde (Maximiliano Araujo, min.62); Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Rodrigo Zalazar; Pablo García (Juan Boselli, min.69), Nicolás Schiappacasse y Darwin Núñez. Seleccionador nacional: Fabián Coito.

Arbitro: Piero Maza (Cile). Note: Ammoniti: Edgar Elizalde, Bruno Méndez, Renzo Rodríguez (U). Jorge Yriarte, Samuel Sosa (V). Stadio: El Teniente, Rancagua-Cile.

(di Fioravante De Simone)