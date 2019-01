MILANO. – Luciano Spalletti non ci sta. Le tante voci di mercato, o ”beghe” come le chiama il tecnico dell’Inter, continuano ad essere protagoniste in casa nerazzurra, anche alla vigilia della sfida contro la Lazio in Coppa Italia. Una partita ”importante e difficile” secondo l’allenatore toscano, anche perché in palio c’è una semifinale che l’Inter non raggiunge dal 2015/16.

Eppure a due giorni dalla chiusura degli affari il tema mercato resta quello principale. ”Più polvere si alza meno si vede, è quello l’intento”.

Parole chiare quelle di Spalletti, che punta il dito contro le voci degli ultimi giorni, con il caso Perisic a fare da padrone. ”Si è parlato di 50 giocatori da prendere anche se si sa non sarebbero potuti arrivare. Zhang ci ha detto a cena che non sarebbe andato via né sarebbe arrivato nessuno. Perisic? Solo lui ha chiesto di andare via, non è vero che pure Vecino, Candreva e Miranda lo hanno fatto – ha spiegato il tecnico -. È stato ingannato da quello che gli hanno messo a disposizione, ma già oggi era diverso”.

Tanto che il croato è stato convocato per la sfida di domani e ormai è quasi certo di rimanere. ”Abbiamo ascoltato il desiderio del giocatore, ma bisogna anche tener conto del suo valore”, ha spiegato l’ad Marotta.

L’obiettivo ora è mettersi le voci alle spalle, anche perché dopo gli ultimi risultati l’Inter e Spalletti non possono più sbagliare: Zhang e Marotta hanno già ribadito di voler puntare ad alzare un trofeo quest’anno. ”Può essere la partita giusta per voltare pagina – ha ammesso l’allenatore di Certaldo -. Sarà una gara importante, la soluzione per superare gli ostacoli è essere l’Inter. E il pubblico ci può dare una spinta”.

San Siro tornerà infatti a riempirsi dopo la squalifica, con l’eccezione della sola Curva Nord dove comparirà un messaggio contro la discriminazione, mentre la scritta Brothers Universally United della campagna anti-razzismo comparirà sugli spalti del secondo anello arancio.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, sarà out De Vrij per un affaticamento (pronto Ranocchia) mentre è difficile Perisic possa partire titolare, così come Cedric: ”Ha pochi allenamenti con noi, ci potrà dare una mano”. Si va verso quindi il ritorno al 4-3-3 con Politano (”è dispiaciuto per la squalifica ma non faremo ricorso”, ha spiegato Spalletti) e Joao Mario a supporto di Icardi.