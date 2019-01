(ANSA) – ROMA, 31 GEN – La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone residenti nel comune di Rosarno, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere (ex art 416 del Codice penale) per rapina, ricettazione, furto, detenzione e porto di armi da sparo, anche clandestine. Le complesse ed articolate indagini, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, sono state condotte dal Commissariato di di Polistena e della Squadra Mobile di Reggio Calabria, insieme a personale dei Commissariati di di Gioia Tauro, Cittanova, Taurianova, Palmi, Villa San Giovanni e personale del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno dopo alcune rapine verificatesi nel corso del 2016 e 2017 a danno di banche, supermercati e farmacie nel territorio della Piana di Gioia Tauro (RC) e nella limitrofa provincia di Vibo Valentia.