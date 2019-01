(ANSA) – ROMA, 31 GEN – “Mi sono preso quest’anno di riposo, aspetto di conoscere la nuova destinazione. Ma non ho ricevuto nessuna offerta dall’Italia”. Intercettato a Milano da SkySport, Antonio Conte parla del suo futuro e gioca sulla difensiva. “Sono qui perche’ sono andato a vedere Atalanta-Juventus, e da Londra sono arrivato a Milano…”, ha detto il tecnico ex Chelsea, rispondendo alla domanda se la sua presenza in città corrispondesse alle voci di interessamenti italiani, ovvero dell’Inter. “Sono tranquillo – ha concluso Conte – La sconfitta del Chelsea? Non sapevo, e in ogni caso ho una causa in corso, non ne parlo…”.