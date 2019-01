(ANSA) – ROMA, 31 GEN – Tim O’Neal al fianco dei campioni del PGA Tour. Il golfista americano, che attualmente gioca sul circuito del Latinoamèrica, è stato scelto da Tiger Woods per partecipare al Genesis Open (14-17 febbraio in California) di golf. “Non vedo l’ora di vederlo gareggiare”, le dichiarazioni di “Big Cat”, che ha assegnato il “Charlie Sifford Memorial Exemption” (esenzione per partecipare al torneo) al 46enne di Savannah (Georgia), alla 7/a apparizione sul PGA Tour. “Nel 1999 – la gioia di O’Neal – ho avuto l’opportunità di giocare a golf con Mr. Sifford, un esempio dentro e fuori dal green. Sono estremamente grato e riconoscente a Tiger per avermi concesso questa grande opportunità. Non vedo l’ora di scendere in campo”. Lo scorso anno era toccato a Cameron Champ, uno dei player emergenti a stelle e strisce che a ottobre ha vinto il 1/o evento del PGA Tour imponendosi nel Senderson Farms. Mentre adesso il sogno di duellare al fianco dei campioni spetterà a O’Neal, che prima di diventare professionista ha avuto una bella carriera da dilettante. Vincendo 16 tornei universitari. (ANSA).