(ANSA) – MILANO, 31 GEN – Per partire ad aprile con l’aumento del biglietto del trasporto pubblico “ci stiamo lavorando. È la nostra intenzione e abbiamo una serie di incontri in questi giorni, troveremo la formula”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Forum delle Politiche sociali che si apre oggi in città, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se c’è la possibilità che il Comune possa partire ad aprile con la revisione delle tariffe anche senza l’ok della Regione Lombardia. “Ripeto, nel momento in cui si parla tanto di autonomia – ha aggiunto -, in cui si invoca l’autonomia, se il sindaco di Milano, la città da 10% del Pil, non ha l’autonomia per aumentare di 50 centesimi il prezzo del biglietto e migliorare il servizio, non capisco cosa vuol dire autonomia”. (ANSA).