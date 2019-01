(ANSA) – MACERATA, 31 GEN – Circa 40 persone hanno preso parte alla veglia di preghiera che si è svolta ieri sera in via Spalato a Macerata nel giardino davanti all’edificio dove si trova la mansarda in cui il 30 gennaio 2018 fu uccisa e fatta a pezzi la 18enne Pamela Mastropietro. Deborah Pantana, consigliere comunale di Forza Italia ha salutato e ringraziato gli intervenuti mentre don Alberto Forconi, parroco della chiesa di Santa Croce, ha recitato una preghiera per illuminare quanti saranno chiamati a giudicare Innocent Oseghale, il pusher nigeriano accusato di omicidio: per lui il processo si apre il 13 febbraio. Presenti anche rappresentanti di Casapound e Forza Nuova con dei fiori. Anche il tassista Victor Alonso, che aveva trasportato Pamela dalla stazione ai giardini Diaz, ha portato la sua testimonianza sottolineando che la morte della 18enne aveva “risvegliato tutti gli italiani”. E aveva fatto capire “che era giunto il momento di dire basta alla criminalità che stava crescendo in Italia”. Hanno preso la parola anche Giorgia Isidori dell’Associazione “Penelope” e le rappresentanti di altre associazioni. Nel pomeriggio mons. Andrea Leonesi aveva benedetto il monumento allestito dalla Pro Loco di Casette Verdini nel luogo in cui furono trovati i resti di Pamela.