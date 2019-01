(ANSA) – ROMA, 31 GEN – “E’ giusto che il governo spieghi a tutti gli attori la volontà di rinnovamento e miglioramento. Abbiamo pensato di cambiare in meglio e questa è un’occasione per confrontarci”. Così il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, a margine della conferenza di presentazione della riforma dello sport in corso all’Aquacetosa a Roma. “Nei momenti di transizione – ha aggiunto – le cose funzionano se c’è collaborazione. Ora ci incamminiamo nella fase di applicazione, sono sempre i protagonisti a fare buone le riforme. Noi ce la mettiamo tutta. Dobbiamo fare le cose in fretta ma anche bene”.