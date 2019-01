(ANSA) – ROMA, 31 GEN – Nessuna contestazione, una manciata di tifosi appena a ‘presidiare’ il centro sportivo di Trigoria. La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina dopo il ko per 7-1 sul campo della Fiorentina che ha provocato l’eliminazione dalla Cappa Italia, ma finora nessuna nuova decisione ‘collaterale’ da parte della società. Il tecnico Di Francesco è stato confermato per bocca del ds Monchi nell’immediato post partita del Franchi. I giocatori dopo aver svolto la seduta d’allenamento hanno lasciato il centro sportivo al cui interno erano presenti anche i dirigenti. Nessun ritiro quindi in vista dell’impegno di domenica sera all’Olimpico col Milan.