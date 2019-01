(ANSA) – TORINO, 31 GEN – “Metterci la faccia non vuol dire solo prendersi la responsabilità per gli errori commessi, ma imparare da questi”. Miralem Pjanic riassume così, sui social, la lezione di Bergamo, dove l’Atalanta ha eliminato dalla Coppa Italia la Juventus costringendola alla prima sconfitta della stagione. “Prima di tutto bisogna fare i complimenti agli avversari – aggiunge il centrocampista bosniaco – e fin da subito pensare a ciò che potrà essere, non a ciò che sarebbe potuto essere”.