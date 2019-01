(ANSA) – CASERTA, 31 GEN – Si chiama Cristina Stanganella, di 34 anni, la donna deceduta a Castel Volturno (Caserta) nell’incidente stradale che ha coinvolto la vettura su cui viaggiava come passeggero, condotta dal 27enne Francesco Avolio; quest’ultimo è stato arrestato per omicidio stradale e morte o lesioni come conseguenza di un altro reato e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, tornato ieri libero dai domiciliari dopo un arresto per droga, ha tentato di sfuggire ad un controllo dei carabinieri in quanto senza patente, dando inizio ad un inseguimento protrattosi per alcuni chilometri, fin quando ha perso il controllo dell’auto finendo contro il muro di recinzione della caserma dei carabinieri forestali di Castel Volturno.