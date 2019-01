(ANSA) – TORINO, 31 GEN – E’ allerta neve in Piemonte per l’arrivo di una perturbazione che dalle prossime ore interesserà tutta la regione, a partire dalle Alpi, con precipitazioni diffuse fino in pianura. Sulla base delle previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale, la Protezione civile ha emesso una allarta arancione per la Valle Tanaro, nel Cuneese, la valle Scrivia nell’Alessandrino e le valli Belbo e Bormida tra Alessandrino e Astigiano. Dalle ore serali una allerta gialla interesserà il Novarese e il Verbano, l’Alta Valle di Susa, la Val Chisone e le Valli Pellice e Po nel Torinese; le Valli Varaita, Maira e Stura nel Cuneese e ancora la pianura settentrionale del Torinese e colline e la pianura cuneese. Sono attesi, in particolare una decine di centimetri di neve a Torino, 20 cm o più sulla collina e nelle province di Alessandria, Cuneo e Asti. Scuola chiuse ad Asti e in diversi comuni dell’Alessandrino e del Cuneese.(ANSA).