(ANSA) – TORINO, 31 GEN – Sfoltire la rosa di Mazzarri e costruire il Torino del futuro. Le strategie di mercato del club granata si sono concretizzate nelle ultime ore di trattative con l’ufficialità dei prestiti del difensore brasiliano Lyanco e dell’attaccante Simone Edera al Bologna dell’ex tecnico Mihajlovic. Concluderà la sua stagione all’Ascoli, dopo averla iniziata alla Spal, il portiere serbo di proprietà del Torino, Vanja Milinkovic-Savic. Tre invece i movimenti in entrata che riguardano tutti la formazione Primavera: dal Bologna, a margine della trattativa per Edera e Lyanco, è arrivato in granata a titolo definitivo il difensore Denis Portanova, classe 2001, figlio di Daniele, ex calciatore di Bologna, Genoa e Napoli e fratello di Manolo, attualmente nella Primavera della Juven. Dal Barcellona è arrivato il difensore centrale Marcos, classe 2000 cresciuto nella cantera blaugrana, mentre dal club ivoriano del Denguélé d’Odienné è approdato a titolo definitivo Wilfried Stephane Singo, difensore centrale classe 2000.