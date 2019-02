CARACAS – La empresa petrolera china, PetroChina Company, ya tiene calculado sacar a PDVSA de un proyecto de refinación de petróleo y de una planta petroquímica en el sur de China, que produciría una ganancia de 10 mil millones de dólares.

La información fue confirmada por tres fuentes expertas en el tema, que quisieron mantenerse bajo el anonimato, a la agencia de noticias Reuters.

La decisión se tomó tres días después de que el gobierno de los Estados Unidos anunciara la aplicación de sanciones contra PDVSA.

Las sanciones del gobierno de Donald Trump forman parte de la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, en el que Washington junto con diversos países y la comunidad internacional, han rechazado a Maduro como presidente ilegitimo de Venezuela.

No obstante, PetroChina Company, por medio de dos ejecutivos de China National Petroleum Corp, matriz de PetroChina, sostuvieron que la medida no se originó por las acciones de EEUU, sino porque la estatal venezolana tiene un deterioro financiero que se ha ido generando desde los últimos cinco años.

“No habrá un papel para Pdvsa como socio en la propiedad. Al menos no vemos esa posibilidad en un futuro cercano dada la situación que ha atravesado el país (Venezuela) en los últimos años”, expresó uno de los ejecutivos, quien solicitó no ser identificado al no tener autorizado hablar con la prensa.

El panorama demuestra la pérdida de profundidad en las relaciones diplomáticas entre Venezuela y China, que ha aportado al país petrolero 50 mil millones de dólares.