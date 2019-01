ROMA. – Dopo lo spettacolo offerto da una Siena innevata, con piazza del Campo tutta bianca presa d’assalto da macchine fotografiche e telecamere, adesso è la volta di Firenze e delle colline intorno alla città, di Bologna e Viterbo, dove le scuole sono rimaste chiuse.

Ma in agguato c’è un’altra perturbazione nord atlantica che porterà nevicate al nord (Valle d’Aosta, Piemonte, entroterra della Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto), piogge e venti forti al centronord, in Liguria centro-orientale, Toscana e Lazio, e successivamente su Veneto centro-meridionale, Friuli Venezia Giulia e Campania. Dalla mattinata di domani, infine, sono attesi venti forti e di burrasca su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Nonostante le rassicurazioni del sindaco Dario Nardella – “Abbiamo dispiegato tutte le forze” – per i fiorentini ci sono stati disagi: dalla tramvia bloccata per oltre tre ore a causa del ghiaccio ai disagi per la nebbia all’aeroporto, con i voli che sono stati dirottati o cancellati fin quasi alle 12.30. La neve ha ripreso a cadere anche a Siena dopo che per tutta la notte sono stati in azione i mezzi spazzaneve e spargisale e sono state chiuse le scuole. Fiocchi di neve anche in Valdichiana, Val d’Orcia, Amiata.

Neve nella notte anche a Bologna e provincia: disagi all’aeroporto Marconi per 15 voli e diverse auto finite fuori dalla carreggiata per il manto stradale ghiacciato. Ma in Emilia Romagna è allerta arancione nelle prossime 24 ore per il rischio di piogge intense e raffiche di vento che potrebbero superare anche i 90 chilometri all’ora.

Allerta arancione anche in Piemonte: a Torino sono attesi più di 20 centimetri di neve. Ad Asti il sindaco ha stabilito che tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli asili e le scuole d’infanzia saranno chiusi domani e sabato per la nevicata prevista per questa notte e venerdì, così come ad Alessandria e Cuneo. Per lo stesso motivo i cancelli resteranno chiusi anche a Como. E c’è allerta neve a Milano per le prossime ore.

Intanto la comunità islamica di Piacenza scende in campo nei giorni dell’emergenza freddo, e lo fa aprendo le porte della propria sede ai senzatetto. Il progetto è aperto a tutti, “senza distinzioni di provenienza o fede – scrive la comunità in una nota”, spiegando che durerà 15 giorni e prevede di mettere a disposizione la struttura di via Caorsana, dando la possibilità ai senza fissa dimora di pernottare, fare la doccia, accedere ai servizi igienici e usufruire della prima colazione.