ROMA. – Duecentoventidue partite giocate insieme con la maglia doriana dei tempi d’oro, 143 gol segnati in due e fare la divisione quasi non ha senso visto che Gianluca Vialli e Roberto Mancini sono stati davvero gemelli del gol negli anni di Mantovani, dello scudetto Samp, della finale di Coppa Campioni persa col Barcellona a Wembley. Ora la coppia d’oro dell’attacco degli anni ’80-’90 potrebbe ricomporsi – uno ct, l’altro capodelegazione proprio – in azzurro, dove due si sono incrociati un po’ meno.

Mancini, che da giocatore ebbe un rapporto travagliato con quella maglia, ora è ct azzurro in pieno coinvolto nel progetto di rilancio. Vialli, protagonista da giocatore delle ‘notti magiche’ di Italia ’90, ha ricevuto una ‘convocazione’ e deve rispondere. A lanciare l’idea di ricomporre in nazionale la coppia è stato il presidente Gabriele Gravina. Intanto c’è stato l’incontro, la chiacchierata, la proposta e la spiegazione del senso di un progetto.

La risposta deve ancora arrivare. Vialli ha giocato un’altra partita, tutta sua: ha passato l’ultimo anno a combattere un tumore al pancreas che ne ha sconvolto la vita, e che ha raccontato al Corsera solo dopo aver passato la fase peggiore. “Sono tornato ad avere un fisico bestiale, ma non so ancora come andrà a finire la partita: lo racconto perché spero possa servire a ispirare le persone che si trovano all’incrocio determinante della vita”, le sue parole.

Vialli, a quanto filtra, ora si è preso qualche tempo di riflessione: ma la sua voglia di tornare ad avere un ruolo attivo, comunque sia, nel calcio è dichiarata. D’altra parte, l’idea di Gravina è esattamente questa: rilanciare il calcio azzurro con ex campioni che siano riconoscibili ma abbiano un ruolo attivo.

Vialli andrebbe a ricoprire il ruolo che in passato è stato di alti dirigenti federali o la figura di grandi ex come Riva. Sulla linea del coinvolgimento di azzurri del passato, è stata formalizzata la nomina di Demetrio Albertini a capo del settore tecnico Figc. Adesso è arrivata la proposta a Vialli. E i tifosi azzurri sognano di veder ricomposta la coppia magica della Samp scudetto nel ’91.