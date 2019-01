(ANSA) – ROMA, 31 GEN – Il pugilato professionistico continua a dare spettacolo nella Capitale e questa volta in una cornice esclusiva: il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Resort che per la prima volta mette a disposizione i suoi spazi per una riunione pugilistica. Sarà la 2/a tappa di una serie di eventi prodotti da Artmediamix con la collaborazione della Buccioni Boxing Team e della Federazione Pugilistica Italiana, e ideati con lo scopo di riportare alla ribalta la boxe professionistica, con focus sui pugili emergenti made in Italy. Così il 22 febbraio Michael Magnesi, promessa del pugilato italiano, si batterà con l’ispano-dominicano Ruddy Encarnacion per il titolo del Mediterraneo dei Superpiuma. Nella fight card dell’evento c’è poi la finale del Torneo delle Cinture Wbc-Fpi dei Superleggeri tra Luca Papola ed Ennio Zingaro e altri 3 match: il campione del Mediterraneo Mauro Forte affronterà Dionise Tiganas, il supermedio Francesco Russo contro l’ucraino Anton Dyachenko e il welter romano Pietro Rossetti con l’ucraino Artem Lim.