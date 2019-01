(ANSA) – CAGLIARI, 31 GEN – Scritte ingiuriose contro un candidato della Lega alle regionali in Sardegna del prossimo 24 febbraio, sono comparse sui muri del palazzo e sulla vetrina della sede del comitato elettorale a Cagliari. Nel mirino è finito l’avvocato Carlo Tack. Ignoti durante la notte hanno imbrattato la vetrina accanto all’ingresso della sede del comitato, all’interno dell’ex libreria Cocco in piazza Repubblica, e un muro della palazzina. “Stamattina quando sono andato ad aprire la sede ho notato la vetrina piena di vernice spray rossa – ha raccontato Tack all’ANSA – poi sulla parete ho trovato le scritte ingiuriose. Abbiamo informato la polizia dell’accaduto”. La Digos ha effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per individuare i responsabili.