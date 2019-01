(ANSA) – ROMA, 31 GEN – Il Consiglio dei ministri ha approvato il collegato sport alla manovra. Tra le misure introdotte, il contrasto alla violenza negli stadi che prevede anche il rafforzamento del daspo e l’inasprimento dei provvedimenti anche penali). Il testo prevede anche disposizioni per la regolamentazione delle professioni sportive, e in particolare interviene per eliminare l’incertezza in ambito giuridico, fiscale e previdenziale che riguarda soprattutto il mondo dilettantistico. “Sono molto soddisfatto – dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti -, è il secondo step per dare risposte a tutto il mondo dello sport con concreti vantaggi per tutti”. Il collegato sport prevede anche novità nelle definizioni ordinamentali con l’adozione di misure di semplificazione in ambito contabile, amministrativo e burocratico per gli organismi sportivi.