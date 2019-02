(ANSA) – ROMA, 1 FEB – “Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L’Italia ha un programma di ripresa incredibile. C’è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c’è tanta determinazione da parte del governo”. Così il premier Giuseppe Conte in un’intervista a “Povera Patria” in onda stasera su Raidue.