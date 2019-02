(ANSA) – Maribor (Slovenia), 1 feb – La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.14.38 e’ al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Maribor. Seguono la slovacca Petra Vlhova in 1.14.76 e la francese Tessa Worley in 1.14.86. Per l’Italia la migliore è la piemontese Marta Bassino con un buon 5/o tempo in 1.15.38. Fuori e’ invece finita Federica Brignone: stava segnando il terzo miglior tempo quando in vista del traguardo è rimasta sullo sci interno in una curva a sinistra su una placca di ghiaccio. Dopo la prova delle prime trenta migliori atlete, è in ritardo Sofia Goggia, al momento 17/a in 1.17.13 , per una evidente mancanza di sufficiente allenamento, per lei che e’ una velocista, in questa disciplina dopo la sua lunga assenza per infortunio. ”Era tanto che non facevo gigante. Andavo a strappi e non mi sono piaciuta. Ma è stato un vero, ottimo allenamento”, ha detto l’azzurra. Ancora piu’ indietro Francesca Marsaglia in 1.17.49 ed Irene Curtoni in 1.18.18.