(ANSA) – MILANO, 1 FEB – L’eliminazione ai rigori contro la Lazio ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi dell’Inter. Grande delusione anche per Marcelo Brozovic, uno dei pochi positivi nella gara di Coppa Italia, che dal suo profilo Instagram prova anche a caricare l’ambiente per le prossime sfide: ”Ci dispiace molto per ieri sera, è stato un peccato non aver passato il turno di Coppa Italia – le parole del centrocampista croato -. Ma adesso non molliamo, abbiamo ancora tante partite da giocare e vincere. Sempre forza Inter”.