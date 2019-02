(ANSA) – FIRENZE, 1 FEB – La sala operativa della Regione Toscana ha prorogato il codice arancione per piogge abbondanti e temporali sui rilievi e rischio idrogeologico e idraulico sulla Toscana settentrionale, in particolare Garfagnana, Lunigiana, Versilia, ma anche Mugello, Val di Bisenzio e Ombrone pistoiese fino alle 20 di domani, sabato 2 febbraio. Sul resto della regione codice giallo, sempre per piogge e temporali sparsi, mare agitato e vento forte fino alla mezzanotte di domani, sabato. Già nel pomeriggio di oggi, venerdì, ci sarà una graduale intensificazione delle precipitazioni che tenderanno a divenire particolarmente persistenti. La fase più intensa, al momento, sembra sarà da metà pomeriggio di oggi alla nottata di sabato, quando le precipitazioni potranno assumere anche carattere di forte intensità. Successivamente diventeranno più intermittenti e a carattere sparso. Oltre i 2000 metri saranno nevose con formazione di ghiaccio. (ANSA).