(ANSA) – BRUXELLES, 1 FEB – “Dal 12 al 14 marzo si terrà a Bruxelles la terza conferenza sulla Siria. Durante la riunione abbiamo avuto uno scambio col nuovo inviato dell’Onu Geir Pedersen su come usare questa conferenza non solo per raccogliere offerte umanitarie, ma anche per definire come possiamo sostenere una transizione politica ed il ruolo dell’Onu”. Così l’Alto rappresentante dell’Ue Federica Mogherini, al termine dei lavori al consiglio dei ministri degli Esteri a Bucarest.