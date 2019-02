(ANSA) – ROMA, 1 FEB – Fiducia a Eusebio Di Francesco, nonostante tutto. È il trait-d’union che, a due giorni da Roma-Milan, collega la decisione della società giallorossa di lasciare ancora in sella l’allenatore, dopo il disastroso ko a Firenze, e la valutazione dei trader Snai, convinti che la ‘sua’ squadra possa rialzarsi. Nel big-match della 22/a all’Olimpico arriverà il Milan e Snai dà un briciolo di fiducia ai giallorossi: la vittoria vale 2,25, con i rossoneri a 3,20 e il pari che si gioca a 3,40. Nelle altre partite, facile il riscatto della Juve, a 1,17 contro il Parma (6,75 e 18,00 le quote per il pari e il segno ‘2’), ma anche del Napoli, nettamente contro la Samp: padroni di casa a 1,38, ‘X’ a 4,75, ‘2’ a 8,25. Turno da favorita anche per l’Inter che affronta il Bologna: a 1,30 il successo interno, pari a 5,25, rossoblu dati a 10. Tra le altre, avanti l’Empoli (1,95) nel match interno contro il Chievo (4,00), così come il Torino (2,15) in casa della Spal (3,60); da ‘2’ anche la Fiorentina (2,15) contro l’Udinese (3,45).