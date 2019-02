(ANSA) – ROMA, 1 FEB – Per quanto riguarda l’integrazione ai fondi per le federazioni impegnate nella preparazione olimpica verso i Giochi di Tokyo 2020 “stiamo lavorando con il Governo”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione dell’anno accademico 2019 della Scuola dello sport nel centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ a Roma. “Anche oggi – ha proseguito Malagò – ho avuto una lunga chiamata con il sottosegretario Giorgetti: è un tema indispensabile, l’Esecutivo lo sa e lo ha capito perfettamente, bisogna fare in fretta per dare delle risposte anche alle domande fatte da alcuni presidenti federali”. Malagò ha anche rivelato che si vedrà con il sottosegretario con delega allo Sport “all’inizio della prossima settimana”.