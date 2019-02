(ANSA) – TORINO, 1 FEB – “La differenza tra la partita contro l’Atalanta e quella di Roma, contro la Lazio, è che se Immobile avesse segnato il 2-0, all’Olimpico avremmo perso. E magari avremmo vinto a Bergamo”. Gli episodi fanno la differenza per Allegri, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta dopo una prestazione simile a quella di pochi giorni prima: “Abbiamo vinto a Roma con la Lazio e la stessa partita l’abbiamo persa a Bergamo – ha spiegato l’allenatore della Juventus – . A Roma abbiamo sbagliato 50 palloni e a Bergamo lo stesso numero, vuol dire che c’è stata meno precisione. Poi a Roma c’è andata bene perché non abbiamo subito il 2-0”.