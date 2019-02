(ANSA) – TORINO, 1 FEB – “Mi hanno sempre insegnato a star zitto e ascoltare. Ma giocare a calcio è la cosa più semplice, un po’ più difficile coniugare il bel gioco con le vittorie”. Allegri torna così sulle critiche al brutto gioco della Juventus. “La differenza che passa è la stessa sui 100 metri: tanti li corrono in 10″ netti, uno solo in 9″99: la differenza sembra minima, ma in realtà chi fa 10″ è lontano”.