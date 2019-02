(ANSA) – MILANO, 1 FEB – Il 16 febbraio Valentino Rossi compirà 40 anni ma sua mamma, Stefania Palma, non si è ancora abituata. ”Mi fa ancora effetto – ammette a margine della presentazione dello ‘Sky Racing Team VR46′ – vederlo in tv, mi colpisce il cuore, sono emozioni forti. Il decimo titolo mondiale è solo una distrazione, deve ascoltare le vibrazioni della moto senza pensare ad altro. Vale è tranquillo, sa cosa deve fare e si impegna. La maturità ce l’ha e se ha voglia di correre anche nelle difficoltà vuol dire che si diverte ancora. Deciderà lui quando smettere, io non ne ho idea e non gli dico nulla”. La mamma di Rossi considera chiusa la rivalità tra il figlio e Marc Marquez (”fa parte della storia, mica devono diventare amici ma insieme fanno grande la MotoGp, sono esempi da seguire”) e rimanda più in là alla possibilità di diventare nonna: ”Oddio. Con la nuova fidanzata è appena iniziata, ci vorrà un po’ di tempo ancora”.