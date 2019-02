(ANSA) – ROMA, 1 FEB – ‘Storica’ prima volta per il Qatar: battendo 3-1 il Giappone nella finale giocata ad Abu Dhabi, la Nazionale qatariota vince la Coppa d’Asia, competizione nella quale non era mai andata oltre i quarti di finale. E’ un risultato di rilievo per il Qatar, che nel 2022 ospiterà il primo Mondiale in un paese arabo.