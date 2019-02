(ANSA) – MILANO, 1 FEB – “Gli sportivi sono abituati ad arrivare al traguardo, superando gli ostacoli e quindi è una sfida per tutto il mondo dello sport”. Così il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, su come l’attuazione della riforma del Coni verrà vissuta dal mondo dello sport. “Come in ogni momento di cambiamento, qualche problema ci sarà. Ma il cambiamento viene fatto per migliorare, il nostro obiettivo è andare verso un sistema sportivo migliore che coinvolga sempre di più tutte le fasce della popolazione – ha detto Giorgetti, a margine della consegna del premio dell’Unione italiana tiro a segno -. Non ci fermeremo qui: proprio ieri in Consiglio dei ministri abbiamo approvato un provvedimento di legge, il cosiddetto Collegato sportivo, dove c’è l’ambizione veramente di mettere mano un po’ a tutto il sistema dello sport, anche per discipline come questa, legate alla dimensione militare, con vari ministeri coinvolti”.