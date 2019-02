(ANSA) – NAPOLI, 1 FEB – Si terranno domani pomeriggio a Pompei (Napoli), nella chiesa di San Giuseppe in via Aldo Moro (15.30), i funerali del piccolo di 7 anni, ucciso dal patrigno Tony Essobti Badre domenica scorsa a Cardito (Napoli). A Pompei risiede il padre del piccolo, Felice Dorice, mentre la madre Valentina Casa, su cui proseguono gli accertamenti della Procura di Napoli Nord, è originaria di Massa Lubrense. Sarà presente anche il sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo, che aveva manifestato la piena disponibilità a celebrare le esequie nella cittadina dell’hinterland napoletano dove la donna con il piccolo e i suoi due fratellini si erano trasferiti l’anno scorso per raggiungere il 24enne Badre. Don Giuseppe Ruggiero, parroco della chiesa dove domani si terranno i funerali, dice che “il nostro quartiere dove abita la famiglia Dorice è rimasto molto colpito da questa tragedia. Staremo loro molto vicini”.