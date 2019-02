(ANSA) – ROMA, 1 FEB – Quattro giornate di squalifica per il laziale Stefan Radu, due per il romanista Edin Dzeko. Questi i duri verdetti del giudice sportivo, Alessandro Zampone, dopo le partite dei quarti di Coppa Italia. Il giocatore della Lazio è stato sanzionato “per aver rivolto all’arbitro frasi irriguardose e per averlo poi spinto leggermente con un braccio sul petto”. Il bosniaco pagherà anche 10 mila euro di multa per “espressioni gravemente ingiuriose all’arbitro, al quale ha anche manifestato un comportamento minaccioso”.